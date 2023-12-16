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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Циттаделла
Модена - Циттаделла: обзор матча 16 декабря 2023
Модена
16.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 17 тур
1 : 1
Завершен
Циттаделла
3'
E. Duca
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Циттаделла
Желтая карточка
G. Zaro
90'
+4
80'
Замена
A. Magrassi
️️️️
Л. Пандольфи
79'
Желтая карточка
С. Бранка
Замена
Т. Баттистелла
️️️️
Ф. Понси
70'
Замена
R. Giovannini
️️️️
L. Magnino
70'
Замена
A. Pergreffi
️️️️
Я. Манкони
70'
56'
Замена
Д. Каррьеро
️️️️
F. Amatucci
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
46'
Замена
M. Cotali
️️️️
S. Oukhadda
46'
36'
Желтая карточка
В. Мастрантонио
18'
Желтая карточка
А. Сальви
ГОЛ! 1:0!
E. Duca
Пас отдал
L. Magnino
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
(К)
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
3-4-3
16
3
Понси
4
Риччо
19
99
20
17
5
Палумбо
11
Фальчинелли
17
Манкони
8
3-1-4-2
13
Кастрати
24
Кариссони
2
Сальви
30
26
Паван
23
Бранка
8
5
Мастрантонио
16
Вита
7
Пандольфи
19
99
29
29
99
17
Манкони
4
4
17
Манкони
8
20
20
8
3
Понси
5
Баттистелла
5
Баттистелла
3
Понси
8
20
Каррьеро
20
Каррьеро
8
7
Пандольфи
9
9
7
Пандольфи
Остались в запасе
Модена
Циттаделла
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Модена - Циттаделла
2
3
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
5
15
Количество передач
253
184
Сейвы
0
1
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Альберто Бралья
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