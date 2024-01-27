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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Парма
Модена - Парма: обзор матча 27 января 2024
Модена
27.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 22 тур
3 : 0
Завершен
Парма
15'
Т. Баттистелла
47'
Ф. Понси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Парма
Замена
M. Cotali
️️️️
N. Corrado
70'
68'
Замена
Д. Камара
️️️️
Й. Осорио
Желтая карточка
Т. Баттистелла
61'
58'
Желтая карточка
Й. Осорио
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
E. Gliozzi
57'
56'
Замена
А. Бенедичак
️️️️
Д. Ман
56'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
ГОЛ! 2:0!
Ф. Понси
Пас отдал
Т. Баттистелла
47'
46'
Замена
А. Партипило
️️️️
В. Михаила
46'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Сом
Желтая карточка
А. Риччо
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Баттистелла
Пас отдал
F. Gerli
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
(К)
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
23
Эрнани
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
4-4-2
90
Секулин
33
4
Риччо
3
Понси
19
5
Палумбо
5
Баттистелла
91
16
9
9
3-1-2-2-2
1
Чичисола
26
Кулибали
40
Балог
71
Осорио
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
7
Михаила
17
14
Бонни
91
29
29
91
9
32
Стриццоло
32
Стриццоло
9
19
Сом
23
Эрнани
23
Эрнани
19
Сом
71
Осорио
3
Камара
3
Камара
71
Осорио
7
Михаила
21
Партипило
21
Партипило
7
Михаила
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
27
Ман
9
Бенедичак
9
Бенедичак
27
Ман
Остались в запасе
Модена
Парма
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Модена - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
422
551
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
13
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Альберто Бралья
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