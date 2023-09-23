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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Лекко
Модена - Лекко: обзор матча 23 сентября 2023
Модена
23.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 6 тур
0 : 0
Завершен
Лекко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Лекко
Желтая карточка
Я. Манкони
84'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Л. Тремолада
76'
Замена
L. Magnino
️️️️
А. Палумбо
66'
65'
Желтая карточка
А. Ионицэ
62'
Замена
D. Mangni
️️️️
Л. Ди Стефано
62'
Замена
А. Серсанти
️️️️
Д. Крочата
58'
Замена
L. Giudici
️️️️
D. Guglielmotti
53'
Замена
Н. Бусо
️️️️
A. Novakovich
Желтая карточка
G. Zaro
46'
46'
Замена
U. Saracco
️️️️
R. Melgrati
Замена
C. Cauz
️️️️
Т. Баттистелла
46'
Замена
А. Риччо
️️️️
A. Pergreffi
46'
Желтая карточка
A. Pergreffi
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
96
Giorgio Galli
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
77
Doudou Mangni
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
3-5-2
16
19
4
19
Гибре
10
Тремолада
5
Палумбо
5
Баттистелла
16
99
32
Стриццоло
17
Манкони
4-3-3
1
17
44
13
4
Марроне
96
17
Ионицэ
21
Крочата
9
73
Ди Стефано
32
Лепоре
4
4
Риччо
4
Риччо
4
5
Баттистелла
33
33
5
Баттистелла
5
Палумбо
8
8
5
Палумбо
10
Тремолада
21
21
10
Тремолада
1
22
22
1
21
Крочата
5
Серсанти
5
Серсанти
21
Крочата
44
6
6
44
73
Ди Стефано
77
77
73
Ди Стефано
9
7
Бусо
7
Бусо
9
Остались в запасе
Модена
Лекко
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Модена - Лекко
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
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