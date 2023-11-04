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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Модена
Катанцаро - Модена: обзор матча 04 ноября 2023
Катанцаро
04.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 12 тур
1 : 2
Завершен
Модена
19'
Я. Вандепутте
27'
Я. Манкони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Модена
Желтая карточка
N. Brighenti
90'
Желтая карточка
С. Скогнамилло
86'
83'
Замена
M. Cotali
️️️️
Я. Манкони
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
А. Гьон
83'
73'
Замена
A. Pergreffi
️️️️
Ф. Понси
Замена
M. Pompetti
️️️️
S. Pontisso
71'
Замена
D. Sounas
️️️️
М. Стоппа
71'
60'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
А. Гибре
59'
Желтая карточка
А. Палумбо
Замена
Т. Бьяши
️️️️
А. Доннарумма
58'
Замена
G. Ambrosino
️️️️
П. Иеммелло
58'
27'
ГОЛ! 1:1!
Я. Манкони
Пас отдал
Л. Тремолада
ГОЛ! 1:0!
Я. Вандепутте
Пас отдал
М. Стоппа
19'
15'
Желтая карточка
Ф. Понси
4'
Желтая карточка
Я. Манкони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
10
Лука Тремолада
(К)
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
3-4-3
1
3
23
14
Скогнамилло
14
Оливери
8
Гьон
20
19
Стоппа
9
Иеммелло
99
Доннарумма
27
Вандепутте
4-4-2
90
Секулин
4
Риччо
3
Понси
19
Гибре
19
5
Палумбо
10
Тремолада
20
99
17
Манкони
8
20
14
14
20
8
Гьон
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
8
Гьон
99
Доннарумма
14
Бьяши
14
Бьяши
99
Доннарумма
19
Стоппа
24
24
19
Стоппа
9
Иеммелло
70
70
9
Иеммелло
17
Манкони
29
29
17
Манкони
3
Понси
4
4
3
Понси
19
Гибре
21
21
19
Гибре
Остались в запасе
Катанцаро
Модена
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
22
Filippo Vandelli
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
31
Tommaso Leonardi
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Статистика матча Катанцаро - Модена
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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