|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|27
|1
|0
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Нант (Нант)
|14.05.2017
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Лилль (Лилль)
|22.04.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|15.04.2017
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|55'
|07.04.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|01.04.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|25'
|17.03.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|05.03.2017
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|25.02.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:3
|Бордо (Бордо)
|18.02.2017
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|07.02.2017
|1' -82'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.02.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|66'
|28.01.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|21.01.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|57'
|13.01.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.12.2016
|1' -48'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|10.12.2016
|88' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.12.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|29.11.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:2
|Кан (Кан)
|26.11.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|18.11.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Лион (Лион)
|05.11.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|28.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|22.10.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|90'
|15.10.2016
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|25.09.2016
|1' -43'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:1
|Лилль (Лилль)
|38' 43'
|20.09.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|17.09.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:4
|Монако (Монако)
|27.08.2016
|1' -83'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|27' 64'
|20.08.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:2
|Лилль (Лилль)