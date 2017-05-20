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Франк Берья
Статистика
Франк Берья - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1983 (43)
#18 | Защитник
177 см | 72 кг
Франция | Мадагаскар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
27
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лилль
3 : 0
20.05.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
4 : 0
14.05.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
3 : 0
22.04.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
2 : 0
15.04.2017
Лилль
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 2
07.04.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0 : 1
01.04.2017
Лилль
1' - 90'
25'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
17.03.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
05.03.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 3
25.02.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0 : 1
18.02.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 2
11.02.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
2 : 1
07.02.2017
Лилль
1' - 82'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 1
04.02.2017
Лорьян
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1 : 2
28.01.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0 : 0
21.01.2017
Лилль
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1 : 1
13.01.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2 : 0
18.12.2016
Лилль
1' - 48'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
10.12.2016
Монпелье
88' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0 : 1
03.12.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4 : 2
29.11.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
0 : 0
26.11.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0 : 1
18.11.2016
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
05.11.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
28.10.2016
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 1
22.10.2016
Бастия
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 0
15.10.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3 : 1
25.09.2016
Лилль
1' - 43'
38'
43'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 2
20.09.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1 : 0
17.09.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 4
10.09.2016
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
27.08.2016
Лилль
1' - 83'
27'
64'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
20.08.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 2
13.08.2016
Лилль
Был в запасе
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