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    Франк Берья - статистика

    Защитник
    Имя Франк
    Фамилия Берья
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 27 1 0 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Нант (Нант)
    14.05.2017 1' -90' Монако (Монако) 4:0 Лилль (Лилль)
    22.04.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    15.04.2017 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Лилль (Лилль)
    55'
    07.04.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    01.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    25'
    17.03.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Марсель (Марсель)
    05.03.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Лилль (Лилль)
    25.02.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 2:3 Бордо (Бордо)
    18.02.2017 1' -90' Кан (Кан) 0:1 Лилль (Лилль)
    11.02.2017 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Анжер (Анжер)
    07.02.2017 1' -82' ПСЖ (Париж) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.02.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    66'
    28.01.2017 1' -90' Лион (Лион) 1:2 Лилль (Лилль)
    21.01.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Лилль (Лилль)
    57'
    13.01.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.12.2016 1' -48' Марсель (Марсель) 2:0 Лилль (Лилль)
    10.12.2016 88' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    03.12.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Лилль (Лилль)
    29.11.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:2 Кан (Кан)
    26.11.2016 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Лилль (Лилль)
    18.11.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Лион (Лион)
    05.11.2016 1' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Лилль (Лилль)
    28.10.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 ПСЖ (Париж)
    22.10.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    90'
    15.10.2016 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Лилль (Лилль)
    25.09.2016 1' -43' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:1 Лилль (Лилль)
    38' 43'
    20.09.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    17.09.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.09.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:4 Монако (Монако)
    27.08.2016 1' -83' Ницца (Ницца) 1:1 Лилль (Лилль)
    27' 64'
    20.08.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.08.2016 Был в запасе Метц (Метц) 3:2 Лилль (Лилль)
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