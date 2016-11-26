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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 26 ноября 2016
Нант
26.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
Желтая карточка
О. Вискаррондо
83'
Замена
А. Туре
️️️️
К. Джиджи
83'
78'
Замена
М. Терье
️️️️
Н. де Превилль
71'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Я. Бензия
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Н. Томсен
66'
65'
Замена
И. Биссума
️️️️
М. Оббади
Замена
А. Арит
️️️️
Я. Бамму
57'
52'
Желтая карточка
Я. Бензия
43'
Желтая карточка
М. Оббади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЛФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
6
Николай Томсен
РФ
Главный тренер
Рене Жирар
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Яссин Бензия
АП
21
Мунир Оббади
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Наим Слити
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
3-2-1-1-3
1
Риу
34
Карлос
6
Лима
26
Джиджи
4
Вискаррондо
22
Кватен
30
Жилле
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
6
Томсен
4-1-1-2-2
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
21
Оббади
9
Лопеш
8
Бензия
24
Эдер
12
де Превилль
26
Джиджи
7
Туре
7
Туре
26
Джиджи
6
Томсен
20
Илоки
20
Илоки
6
Томсен
18
Бамму
77
Арит
77
Арит
18
Бамму
12
де Превилль
11
Терье
11
Терье
12
де Превилль
8
Бензия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Бензия
21
Оббади
28
Биссума
28
Биссума
21
Оббади
Остались в запасе
Нант
Лилль
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Нант - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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