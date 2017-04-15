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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 15 апреля 2017
Ренн
15.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
3'
Ф. Мубеле
29'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
Замена
А. Эну
️️️️
Д. Сио
89'
Желтая карточка
К. Шантом
85'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Мубеле
84'
76'
Желтая карточка
И. Биссума
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Фернандес
75'
65'
Замена
М. Меньян
️️️️
В. Эньяма
55'
Желтая карточка
Ф. Берья
45'
Замена
И. Биссума
️️️️
Эдер
45'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
Пас отдал
Й. Гуркюфф
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мубеле
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
24
Рио Мавуба
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
24
Эдер
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
4-5-1
56
Костиль
15
Каваре
17
Мешер
25
Афонсо
23
Наньон
8
Гуркюфф
21
Андре
6
Фернандес
14
Прсич
19
Мубеле
13
Сио
3-1-2-2-2
1
Эньяма
14
Корчиа
6
Алонсо
18
Берья
10
Амаду
24
Мавуба
8
Шека
21
Эль-Гази
9
Лопеш
12
де Превилль
24
Эдер
6
Фернандес
8
Шантом
8
Шантом
6
Фернандес
19
Мубеле
22
Саид
22
Саид
19
Мубеле
13
Сио
23
Эну
23
Эну
13
Сио
1
Эньяма
16
Меньян
16
Меньян
1
Эньяма
24
Эдер
28
Биссума
28
Биссума
24
Эдер
24
Мавуба
35
Кишна
35
Кишна
24
Мавуба
Остались в запасе
Ренн
Лилль
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Ренн - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Роазон Парк
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