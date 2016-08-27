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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 27 августа 2016
Ницца
27.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
3'
В. Косьелло
27'
Ф. Берья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
Замена
А. Лусамба
️️️️
В. Эйссерик
90'
+1
83'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Я. Бензия
83'
Замена
Ж. Пальмери
️️️️
Ф. Берья
82'
Желтая карточка
И. Амаду
70'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Э. Ботик
Замена
Р. Вальтер
️️️️
М. Бодмер
70'
64'
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
М. Бодмер
63'
Желтая карточка
Дальберт
49'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Берья
Пас отдал
Я. Бензия
ГОЛ! 1:0!
В. Косьелло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
9
Валентин Эйссерик
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
25
Вилан Сиприен
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
13
Юнус Санкаре
ПП
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
23
Алекси Босетти
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
44
Байссе
5
Сарр
21
Перейра
14
Сери
24
Бодмер
26
Косьелло
9
Эйссерик
14
Плеа
25
Сиприен
4-1-2-1-2
1
Эньяма
14
Корчиа
2
Сивелли
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
13
Санкаре
31
Амалфитано
8
Бензия
24
Эдер
11
Ботик
9
Эйссерик
11
Лусамба
11
Лусамба
9
Эйссерик
24
Бодмер
6
Вальтер
6
Вальтер
24
Бодмер
18
Берья
20
Пальмери
20
Пальмери
18
Берья
11
Ботик
12
де Превилль
12
де Превилль
11
Ботик
8
Бензия
20
Мендес
20
Мендес
8
Бензия
Остались в запасе
Ницца
Лилль
2
Арно Суке
ПЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
4
Данте
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
4
Данте
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянс Ривьера
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