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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лилль
Лион - Лилль: обзор матча 28 января 2017
Лион
28.01.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
86'
А. Ляказетт (П)
38'
Я. Бензия
80'
Я. Бензия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лилль
90'
+5
Желтая карточка
И. Биссума
86'
Замена
И. Биссума
️️️️
И. Амаду
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ляказетт
86'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Гоналон
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Бензия
76'
Желтая карточка
Э. Ботик
76'
Замена
М. Терье
️️️️
Э. Ботик
Замена
М. Корне
️️️️
М. Депай
67'
Замена
С. Дардер
️️️️
Н. Фекир
67'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
58'
49'
Замена
С. Сунзу
️️️️
М. Баша
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бензия
Пас отдал
Ю. Санкаре
16'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
20
Жюльен Пальмери
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
4-1-1-2-2
1
Лопеш
21
Морель
2
Янга-Мбива
2
Маммана
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
10
Депай
4-1-2-1-2
1
Эньяма
14
Корчиа
25
Баша
5
Сумаоро
18
Берья
10
Амаду
13
Санкаре
20
Пальмери
8
Бензия
12
де Превилль
11
Ботик
10
Депай
70
Корне
70
Корне
10
Депай
10
Фекир
10
Дардер
10
Дардер
10
Фекир
25
Гоналон
18
Геззаль
18
Геззаль
25
Гоналон
11
Ботик
11
Терье
11
Терье
11
Ботик
25
Баша
31
Сунзу
31
Сунзу
25
Баша
10
Амаду
28
Биссума
28
Биссума
10
Амаду
Остались в запасе
Лион
Лилль
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
35
Валентен Ванбалегем
ЦП
2
Карлан Аркю
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Лион - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Жерлан
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