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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лилль
Метц - Лилль: обзор матча 13 августа 2016
Метц
13.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Лилль
56'
М. Эрдинг
76'
М. Эрдинг (П)
88'
Я. Жуффре (П)
35'
Р. Лопеш
70'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лилль
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Я. Жуффре
88'
87'
Желтая карточка
В. Эньяма
Замена
Х. Диалло
️️️️
М. Эрдинг
82'
Желтая карточка
Р. Коад
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Эрдинг
76'
74'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
М. Оббади
Замена
И. Сарр
️️️️
Ф. Мойе
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лопеш
Пас отдал
Эдер
68'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
М. Амалфитано
68'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Э. Ботик
Замена
Н. Басен
️️️️
И. Баллиу
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
И. Баллиу
56'
Желтая карточка
Ш. Дукур
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Ж. Пальмери
29'
Желтая карточка
М. Оббади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лилль
21
Мунир Оббади
ВР
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
39
Николя Басен
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
20
Алексис Ларрье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Дидийон
5
Фалет
18
Ривьерес
20
Баллиу
8
Дукур
5
Милан
24
Коад
8
Жуффре
11
Нгетт
91
Мойе
9
Эрдинг
4-1-1-1-2
21
Оббади
14
Корчиа
20
Пальмери
5
Сумаоро
2
Сивелли
10
Амаду
31
Амалфитано
9
Лопеш
24
Эдер
11
Ботик
91
Мойе
7
Сарр
7
Сарр
91
Мойе
20
Баллиу
39
Басен
39
Басен
20
Баллиу
9
Эрдинг
13
Диалло
13
Диалло
9
Эрдинг
31
Амалфитано
13
Санкаре
13
Санкаре
31
Амалфитано
21
Оббади
24
Мавуба
24
Мавуба
21
Оббади
11
Ботик
20
Мендес
20
Мендес
11
Ботик
Остались в запасе
Метц
Лилль
20
Алексис Ларрье
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
20
Алексис Ларрье
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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