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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 10 декабря 2016
Лилль
10.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
5'
Н. де Превилль
38'
Ю. Санкаре
82'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
Желтая карточка
В. Эньяма
90'
Замена
Ф. Берья
️️️️
С. Корчиа
88'
82'
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
В. Реми
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Я. Бензия
79'
76'
Замена
К. Берижо
️️️️
Ж. Марво
Замена
М. Терье
️️️️
Р. Лопеш
67'
45'
Замена
С. Камара
️️️️
М. Депланье
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
С. Корчиа
38'
18'
Желтая карточка
С. Мунье
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Матье Депланье
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эньяма
25
Баша
5
Сумаоро
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
23
Слити
8
Бензия
9
Лопеш
12
де Превилль
4-2-2-1-1
1
Пьонье
6
Марво
3
Конгре
44
Реми
3
Сент-Руф
6
Ласн
6
Скири
12
Депланье
8
Сансон
10
Будебуз
9
Мунье
9
Лопеш
11
Терье
11
Терье
9
Лопеш
14
Корчиа
18
Берья
18
Берья
14
Корчиа
8
Бензия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Бензия
6
Марво
9
Берижо
9
Берижо
6
Марво
12
Депланье
19
Камара
19
Камара
12
Депланье
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
17
Пьеррик Фито
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Лилль - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Пьер Моруа
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