Куадио Ив Дабила - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Куадио Ив
|Фамилия
|Дабила
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Куадио Ив
|Фамилия
|Дабила
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Лилль (Лилль)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|28.04.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Ним (Ним)
|21.04.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|22.02.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|17.02.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|01.02.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:0
|Ницца (Ницца)
|25.01.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|11.01.2019
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|22.12.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|62'
|16.12.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|09.12.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|04.12.2018
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|01.12.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Лион (Лион)
|25.11.2018
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Страсбур (Страсбур)
|02.11.2018
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.09.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Нант (Нант)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|11.08.2018
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|88'