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    Куадио Ив Дабила - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Куадио Ив
    Фамилия Дабила
    Команда Лилль
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:1 Лилль (Лилль)
    18.05.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 5:0 Анжер (Анжер)
    12.05.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Бордо (Бордо)
    05.05.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:2 Лилль (Лилль)
    28.04.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 5:0 Ним (Ним)
    21.04.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:0 Лилль (Лилль)
    03.03.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    22.02.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Лилль (Лилль)
    17.02.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    10.02.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:2 Лилль (Лилль)
    01.02.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:0 Ницца (Ницца)
    25.01.2019 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Лилль (Лилль)
    11.01.2019 Был в запасе Кан (Кан) 1:3 Лилль (Лилль)
    22.12.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    62'
    16.12.2018 1' -90' Ним (Ним) 2:3 Лилль (Лилль)
    09.12.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    04.12.2018 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Лилль (Лилль)
    01.12.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 2:2 Лион (Лион)
    25.11.2018 1' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Лилль (Лилль)
    09.11.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Страсбур (Страсбур)
    02.11.2018 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Лилль (Лилль)
    20.10.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Лилль (Лилль)
    06.10.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.09.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Марсель (Марсель)
    22.09.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Нант (Нант)
    15.09.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 2:3 Лилль (Лилль)
    26.08.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    18.08.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Лилль (Лилль)
    11.08.2018 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Ренн (Ренн)
    88'
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