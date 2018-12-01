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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 01 декабря 2018
Лилль
01.12.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Лион
17'
Л. Реми
28'
Н. Пепе
63'
Б. Траоре
86'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
Замена
Т. Майя
️️️️
Н. Иконе
87'
86'
ГОЛ! 2:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Б. Траоре
82'
Замена
Н. Фекир
️️️️
У. Ауа
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Марсело
Замена
Р. Леау
️️️️
Л. Реми
73'
Замена
Э. Ие
️️️️
Ж. Бамба
70'
63'
ГОЛ! 2:1!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Депай
Желтая карточка
Ж. Бамба
42'
Желтая карточка
Т. Мендес
42'
40'
Желтая карточка
М. Депай
31'
Замена
М. Терье
️️️️
М. Корне
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Л. Реми
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
З. Челик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Куадио Ив Дабила
ВР
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-1-1-2-2
13
Дабила
97
Балло-Туре
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
19
Пепе
3-2-2-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
2
Тете
23
Менди
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Траоре
70
Корне
10
Депай
14
Реми
27
Леау
27
Леау
14
Реми
19
Бамба
32
Ие
32
Ие
19
Бамба
93
Иконе
29
Майя
29
Майя
93
Иконе
70
Корне
11
Терье
11
Терье
70
Корне
10
Ауа
10
Фекир
10
Фекир
10
Ауа
6
Марсело
9
Дембеле
9
Дембеле
6
Марсело
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Адам Якубек
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лилль - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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