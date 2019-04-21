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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лилль
Тулуза - Лилль: обзор матча 21 апреля 2019
Тулуза
21.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лилль
85'
Желтая карточка
Т. Мендес
53'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
М. Градель
41'
Желтая карточка
К. Сидибе
23'
17'
Желтая карточка
З. Челик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Тулуза
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Лилль
17
Рейнилду
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-4-3
30
Рейне
6
Жульен
3
Седзи
29
Мубандже
4
Силла
6
Сангаре
6
Сидибе
98
Амьен-Аду
14
Доссеви
10
Градель
10
Дурмаз
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
6
Габриэль
99
Коне
34
Сумаре
23
Мендес
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
5
Ману Гарсия
АП
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Тулуза - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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