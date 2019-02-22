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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 22 февраля 2019
Страсбур
22.02.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
68'
А. Гонсалвеш
42'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лилль
ГОЛ! 1:1!
А. Гонсалвеш
Пас отдал
А. Томассон
68'
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иконе
Пас отдал
Р. Леау
Желтая карточка
Л. Ажорк
40'
37'
Желтая карточка
Р. Леау
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Селс
19
Каси
18
Мартинес
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
14
Прсич
17
Гонсалвеш
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
4-1-1-3-1
16
Меньян
26
Пье
6
Фонте
6
Габриэль
99
Коне
23
Мендес
29
Майя
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
17
Рейнилду
ЛЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Страсбур - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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