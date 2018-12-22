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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 22 декабря 2018
Лилль
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
17'
Р. Леау
50'
М. Градель (П)
64'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
88'
Желтая карточка
К. Сидибе
70'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
Т. Майя
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Градель
Желтая карточка
К. Ив Дабила
62'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
Желтая карточка
Т. Мендес
45'
+1
44'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
38'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Майя
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
32
Ие
13
Дабила
2
Челик
23
Мендес
29
Майя
27
Леау
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
4-1-3-1-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
6
Жульен
4
Силла
18
Каюзак
25
Мбиа
10
Дурмаз
10
Градель
5
Гарсия
10
Жан
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Лилль - Тулуза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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