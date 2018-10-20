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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 20 октября 2018
Дижон
20.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
81'
М. Абид (П)
21'
Н. Пепе (П)
43'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лилль
Желтая карточка
У. Хаддади
90'
+1
81'
Желтая карточка
М. Меньян
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Абид
81'
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Араухо
Пас отдал
З. Челик
Желтая карточка
Э. Лойодиче
31'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
4-4-2
31
Рунарссон
23
Киман
4
Хаддади
6
Лаутоа
19
Розье
15
Бальмон
17
Абид
12
Лойодиче
20
Амалфитано
9
Жанно
22
Саид
4-1-1-1-3
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
5
Сумаоро
97
Балло-Туре
23
Мендес
29
Майя
19
Бамба
7
Араухо
19
Пепе
14
Реми
Остались в запасе
Дижон
Лилль
14
Жюль Кейта
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Дижон - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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