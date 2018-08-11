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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 11 августа 2018
Лилль
11.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
45'
Л. Мотиба
54'
Н. Пепе
68'
Ж. Бамба
43'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
Замена
А. Зекай
️️️️
Л. Мотиба
90'
+3
Замена
Н. Иконе
️️️️
Я. Бензия
90'
+1
Желтая карточка
К. Ив Дабила
88'
Замена
Э. Ие
️️️️
З. Челик
86'
73'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Д. Леа Силики
ГОЛ! 3:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Пепе
68'
59'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Д. Сахо
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Я. Бензия
54'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
З. Челик
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Гренье
Пас отдал
Д. Леа Силики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Артон Зекай
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
5
Сумаоро
13
Дабила
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
8
Бензия
35
Мотиба
19
Пепе
4-4-1-1
40
Коубек
14
Траоре
25
Гелин
17
Мешер
24
Бааль
21
Андре
27
Бурижо
19
Гренье
17
Леа Силики
7
Сарр
25
Сахо
8
Бензия
93
Иконе
93
Иконе
8
Бензия
35
Мотиба
21
Зекай
21
Зекай
35
Мотиба
2
Челик
32
Ие
32
Ие
2
Челик
25
Сахо
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
25
Сахо
17
Леа Силики
31
Поа
31
Поа
17
Леа Силики
Остались в запасе
Лилль
Ренн
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Лилль - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Селчук Дерели
(Анкара)
Стадион:
Пьер Моруа
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