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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сент-Этьен
Лилль - Сент-Этьен: обзор матча 06 октября 2018
Лилль
06.10.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
17'
Ж. Бамба
46'
Ж. Бамба
85'
Н. Пепе
26'
Р. Кабелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сент-Этьен
ГОЛ! 3:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Ж. Бамба
85'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
76'
74'
Желтая карточка
О. Селнаэс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Пепе
46'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кабелла
Желтая карточка
Шека
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Л. Реми
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
5
Реми Кабелла
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
5
Сумаоро
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
19
Пепе
4-2-1-3
16
Руффье
24
Перрен
15
Колоджейчак
3
Суботич
2
Салиба
10
Селнаэс
6
М'Вила
5
Кабелла
22
Монне-Паке
93
Салибу
10
Хазри
Остались в запасе
Лилль
Сент-Этьен
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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