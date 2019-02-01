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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ницца
Лилль - Ницца: обзор матча 01 февраля 2019
Лилль
01.02.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Ницца
7'
Р. Леау
37'
Н. Пепе
75'
Ж. Бамба
90+3'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ницца
ГОЛ! 4:0!
Л. Реми
Пас отдал
Ж. Пье
90'
+3
Желтая карточка
Шека
90'
+1
89'
Красная карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 3:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Пепе
75'
Желтая карточка
Ю. Коне
42'
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Р. Леау
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Ницца
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
4-1-1-3-1
16
Меньян
5
Сумаоро
6
Фонте
99
Коне
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
27
Леау
19
Бамба
93
Иконе
19
Пепе
3-3-2-2
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
29
Эрейе
13
Бюрнер
15
Данило
20
Аталь
61
Тамез
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
37
Ганаго
Остались в запасе
Лилль
Ницца
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
9
Мизьян Маолида
ЛВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лилль - Ницца
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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