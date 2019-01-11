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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 11 января 2019
Кан
11.01.2019, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
90+4'
К. Нинга
8'
Н. Пепе
20'
Р. Леау
90+2'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
ГОЛ! 1:3!
К. Нинга
Пас отдал
Ф. Жилберт
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Л. Араухо
Пас отдал
Н. Пепе
Замена
М. Тшокунте
️️️️
И. Диоманд
89'
88'
Замена
Ж. Пье
️️️️
Р. Леау
84'
Красная карточка
З. Челик
81'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
Замена
К. Куаку
️️️️
С. Хауи
78'
76'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Т. Мендес
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Бове
65'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
44'
Желтая карточка
И. Диоманд
42'
Желтая карточка
Э. Кривелли
21'
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Леау
Пас отдал
Н. Пепе
15'
Желтая карточка
А. Сумаоро
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Т. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
7
Луис Араухо
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-2-1-3
30
Самба
31
Армугом
4
Джику
44
Байссе
24
Жилберт
4
Диоманд
76
Файр
10
Хауи
29
Нинга
27
Кривелли
12
Бове
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
99
Коне
5
Сумаоро
6
Фонте
23
Мендес
29
Майя
93
Иконе
19
Бамба
27
Леау
19
Пепе
10
Хауи
6
Куаку
6
Куаку
10
Хауи
4
Диоманд
19
Тшокунте
19
Тшокунте
4
Диоманд
12
Бове
18
Бамму
18
Бамму
12
Бове
27
Леау
26
Пье
26
Пье
27
Леау
23
Мендес
34
Сумаре
34
Сумаре
23
Мендес
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
Остались в запасе
Кан
Лилль
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Кан - Лилль
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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