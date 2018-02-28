Хосе Наранхо - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Наранхо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Наранхо
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2018
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|64'
|28.04.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|20.04.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|17.04.2018
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Сельта (Виго)
|01.04.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|11.03.2018
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Малага (Малага)
|28.02.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Леганес (Леганес)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|16.02.2018
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|3:0
|Леганес (Леганес)
|10.02.2018
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|04.02.2018
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|46'
|28.01.2018
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Эспаньол (Барселона)
|15.01.2018
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Леганес (Леганес)
|07.01.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.12.2017
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Леганес (Леганес)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|84'
|22.10.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:2
|Леганес (Леганес)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Жирона (Жирона)
|15.09.2017
|1' -81'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Леганес (Леганес)