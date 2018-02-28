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    Хосе Наранхо - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Хосе
    Фамилия Наранхо
    Команда Тенерифе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 6 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2018 1' -90' Леганес (Леганес) 3:2 Бетис (Севилья)
    64'
    28.04.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Леганес (Леганес)
    20.04.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    17.04.2018 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Леганес (Леганес)
    14.04.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Сельта (Виго)
    01.04.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    18.03.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:1 Севилья (Севилья)
    11.03.2018 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Леганес (Леганес)
    03.03.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 2:0 Малага (Малага)
    28.02.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Леганес (Леганес)
    24.02.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    16.02.2018 Был в запасе Жирона (Жирона) 3:0 Леганес (Леганес)
    10.02.2018 1' -90' Леганес (Леганес) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    04.02.2018 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Леганес (Леганес)
    46'
    28.01.2018 1' -90' Леганес (Леганес) 3:2 Эспаньол (Барселона)
    15.01.2018 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:2 Леганес (Леганес)
    07.01.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.12.2017 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Леганес (Леганес)
    09.12.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Леганес (Леганес)
    03.12.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 3:1 Вильярреал (Вильярреал)
    04.11.2017 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Леганес (Леганес)
    28.10.2017 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:1 Леганес (Леганес)
    84'
    22.10.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    24.09.2017 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 0:2 Леганес (Леганес)
    20.09.2017 Был в запасе Леганес (Леганес) 0:0 Жирона (Жирона)
    15.09.2017 1' -81' Эйбар (Эйбар) 1:0 Леганес (Леганес)
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