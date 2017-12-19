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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Леганес
Леванте - Леганес: обзор матча 19 декабря 2017
Леванте
19.12.2017, вторник, 23:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-1-2
13
Ойер
13
Луна
21
Поштиго
23
Кабако
19
Лопес
8
Лерма
20
Кампанья
16
Лукич
23
Джейсон
19
Унал
25
Моралес
4-1-2-3
25
Куэльяр
2
Сальдуа
6
Муньос
15
дос Сантос
15
Рико
6
Гумбау
21
Перес
14
Эрасо
39
Амрабат
12
Бове
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Леванте
Леганес
10
Энис Барди
АП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леванте - Леганес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
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