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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леганес
Реал - Леганес: обзор матча 28 апреля 2018
Реал
28.04.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
8'
Г. Бэйл
45'
Б. Майорал
66'
Д. Брашанац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леганес
73'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Брашанац
Пас отдал
Н. Амрабат
ГОЛ! 2:0!
Б. Майорал
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
3-1-4-2
1
Касилья
19
Эрнандес
24
Вальехо
2
Хакими
5
Каземиро
14
Льоренте
8
Ковачич
25
Себальос
18
Бэйл
9
Майорал
9
Бензема
4-3-3
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
5
Бустинса
15
Рико
18
Габриэл
21
Перес
5
Брашанац
39
Амрабат
10
Герреро
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Реал
Леганес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Реал - Леганес
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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