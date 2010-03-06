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    Арнольд Брюггинк - статистика

    Полузащитник
    Имя Арнольд
    Фамилия Брюггинк
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Альмело
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 26 3 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2010 1' -78' Бохум (Бохум) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    9' 16'
    01.05.2010 1' -75' Ганновер-96 (Ганновер) 6:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    74'
    24.04.2010 1' -90' Байер (Леверкузен) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    88'
    17.04.2010 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 7:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    10.04.2010 84' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 4:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    90'
    04.04.2010 81' -90' Гамбург (Гамбург) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    27.03.2010 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:4 Кельн (Кельн)
    20.03.2010 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    13.03.2010 77' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    06.03.2010 64' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    28.02.2010 81' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    06.02.2010 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    30.01.2010 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Нюрнберг (Нюрнберг)
    23.01.2010 1' -90' Майнц (Майнц) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.01.2010 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 Герта (Берлин)
    19.12.2009 1' -89' Ганновер-96 (Ганновер) 2:3 Бохум (Бохум)
    40'
    12.12.2009 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    05.12.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Байер (Леверкузен)
    79'
    29.11.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:3 Бавария (Мюнхен)
    21.11.2009 1' -81' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    24.10.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Штутгарт (Штутгарт)
    17.10.2009 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    03.10.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 5:2 Фрайбург (Фрайбург)
    10'
    19.09.2009 1' -50' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    13.09.2009 1' -90' Вердер (Бремен) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    29.08.2009 1' -84' Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    22.08.2009 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 0:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    15.08.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Майнц (Майнц)
    08.08.2009 1' -90' Герта (Берлин) 1:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    62'
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