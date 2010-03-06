|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|26
|3
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2010
|1' -78'
|Бохум (Бохум)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|9' 16'
|01.05.2010
|1' -75'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|6:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|74'
|24.04.2010
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|88'
|17.04.2010
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|7:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|10.04.2010
|84' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|4:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|90'
|04.04.2010
|81' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|27.03.2010
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:4
|Кельн (Кельн)
|20.03.2010
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|13.03.2010
|77' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|06.03.2010
|64' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|28.02.2010
|81' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|30.01.2010
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|23.01.2010
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.01.2010
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Герта (Берлин)
|19.12.2009
|1' -89'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:3
|Бохум (Бохум)
|40'
|12.12.2009
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|05.12.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Байер (Леверкузен)
|79'
|29.11.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|21.11.2009
|1' -81'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|24.10.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|17.10.2009
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|03.10.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|5:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|10'
|19.09.2009
|1' -50'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|13.09.2009
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|29.08.2009
|1' -84'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|22.08.2009
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|15.08.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|08.08.2009
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|62'