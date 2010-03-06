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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 06 марта 2010
Фрайбург
06.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
70'
Я. Абдессадки
63'
Элсон
73'
П. Сиссе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
Замена
С. Черундоло
️️️️
Элсон
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Сиссе
ГОЛ! 1:1!
Я. Абдессадки
Замена
Ю. Шустер
️️️️
И. Банович
Замена
А. Брюггинк
️️️️
А. Лала
ГОЛ! 0:1!
Элсон
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Д. Я Конан
️️️️
И. Штайнер
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
О. Барт
Желтая карточка
С. Макиади
Желтая карточка
Элсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Элсон
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
4-3-1-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
5
Бучер
14
Жагер
16
Макиади
0
Банович
20
Калиджиури
0
Идриссу
61
Сиссе
4-1-3-2
25
Фромловиц
4
Дюрица
5
Хагги
19
Шульц
15
Джакпа
68
Лала
2
Андреасен
7
Элсон
24
Шмидебах
2
Коне
24
Штайнер
4
Барт
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
4
Барт
0
Банович
23
Шустер
23
Шустер
0
Банович
20
Калиджиури
6
Абдессадки
6
Абдессадки
20
Калиджиури
7
Элсон
6
Черундоло
6
Черундоло
7
Элсон
68
Лала
17
Брюггинк
17
Брюггинк
68
Лала
24
Штайнер
11
Конан
11
Конан
24
Штайнер
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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