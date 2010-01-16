Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 16 января 2010
Ганновер-96
16.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Герта
30'
Л. Пищек
33'
Раффаэл
80'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
Замена
А. Вихнярек
️️️️
А. Рамос
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Т. Гекас
Пенальти не реализован!
Сисеро
Желтая карточка
Я. Дюрица
ГОЛ! 0:3!
Т. Гекас
Замена
К. Янкер
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
М. Ханке
️️️️
В. Рама
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
Я. Розенталь
️️️️
С. Черундоло
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Д. Я Конан
ГОЛ! 0:1!
Л. Пищек
Желтая карточка
В. Рама
Желтая карточка
И. Штайнер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
16
Сисеро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
3-2-2-3
25
Фромловиц
4
Дюрица
5
Эггиманн
19
Шульц
15
Джакпа
6
Черундоло
18
Пинту
17
Брюггинк
11
Конан
24
Штайнер
19
Рама
3-2-2-3
33
Дробны
5
фон Берген
28
Лустенбергер
3
Фридрих
26
Пищек
3
Кобиашвили
16
Сисеро
6
Кринге
20
Рамос
11
Раффаэл
33
Гекас
6
Черундоло
10
Розенталь
10
Розенталь
6
Черундоло
19
Рама
9
Ханке
9
Ханке
19
Рама
11
Конан
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
11
Конан
28
Лустенбергер
16
Янкер
16
Янкер
28
Лустенбергер
20
Рамос
18
Вихнярек
18
Вихнярек
20
Рамос
33
Гекас
19
Домовчийски
19
Домовчийски
33
Гекас
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Саша Бурхерт
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Ганновер-96
Герта
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+