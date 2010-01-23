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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ганновер-96
Майнц - Ганновер-96: обзор матча 23 января 2010
Майнц
23.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
4'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ганновер-96
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
Х. Мюллер
Желтая карточка
М. Кархан
Замена
Э. Сото
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Я. Розенталь
Желтая карточка
Ч. Амри
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Ч. Амри
️️️️
Я. Шимак
Замена
В. Рама
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
Н. Новески
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ф. Хеллер
Желтая карточка
И. Штайнер
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
4-4-1-1
33
Мюллер
16
Хеллер
4
Новески
2
Свенссон
2
Хогланд
14
Кархан
8
Полански
23
Иваншиц
20
Шюррле
19
Шимак
11
Салаи
3-4-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Эггиманн
4
Дюрица
17
Брюггинк
18
Пинту
5
Балич
34
Рауш
10
Розенталь
24
Штайнер
13
Шлаудрафф
16
Хеллер
26
Бунгерт
26
Бунгерт
16
Хеллер
20
Шюррле
19
Сото
19
Сото
20
Шюррле
19
Шимак
18
Амри
18
Амри
19
Шимак
18
Пинту
19
Рама
19
Рама
18
Пинту
13
Шлаудрафф
9
Ханке
9
Ханке
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Майнц
Ганновер-96
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
Главный тренер
Йорн Андерсен
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
Остались в запасе
41
Хенрик Эрнст
ЦП
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Ганновер-96
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Брюхвег
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