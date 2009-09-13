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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 13 сентября 2009
Вердер
13.09.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ганновер-96
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
Желтая карточка
Т. Боровски
Замена
М. Морено
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
Х. Ханэ
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Хант
️️️️
М. Марин
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
Т. Фрингс
Желтая карточка
К. Джакпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Клеменс Фритц
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ПЗ
6
Тим Боровски
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
0
Торстен Фрингс
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
15
Констант Джакпа
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ЦЗ
5
Карим Хагги
ПЗ
5
Ханно Балич
ЛП
19
Кристиан Шульц
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
10
Хендрик Ханэ
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
0
Ярослав Линднер
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
4-3-2-1
1
Визе
8
Фритц
17
Бениш
4
Мертезакер
27
Налдо
6
Боровски
0
Фрингс
44
Баргфреде
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
4-4-2
25
Фромловиц
5
Хагги
15
Джакпа
6
Черундоло
34
Рауш
17
Брюггинк
19
Шульц
16
Янков
5
Балич
24
Штайнер
11
Конан
22
Марин
14
Хант
14
Хант
22
Марин
44
Баргфреде
9
Морено
9
Морено
44
Баргфреде
34
Рауш
10
Ханэ
10
Ханэ
34
Рауш
5
Балич
5
Эггиманн
5
Эггиманн
5
Балич
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
0
Ярослав Линднер
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
27
Никлас Андерсен
ЦЗ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
0
Ярослав Линднер
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Везерстадион
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