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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Байер
Ганновер-96 - Байер: обзор матча 05 декабря 2009
Ганновер-96
05.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Байер
Замена
К. Джакпа
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
С. Черундоло
Желтая карточка
А. Брюггинк
Замена
М. Ханке
️️️️
Д. Я Конан
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
И. Штайнер
Замена
М. Кадлец
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Г. Кастро
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Л. Синкевич
Желтая карточка
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
3-4-1-2
25
Фромловиц
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
34
Рауш
5
Балич
18
Пинту
17
Брюггинк
10
Розенталь
11
Конан
24
Штайнер
4-4-2
15
Адлер
6
Синкевич
5
Швааб
7
Райнарц
4
Хююпя
10
Барнетта
23
Видаль
8
Кроос
8
Кастро
9
Дердийок
11
Кисслинг
10
Розенталь
15
Джакпа
15
Джакпа
10
Розенталь
11
Конан
9
Ханке
9
Ханке
11
Конан
24
Штайнер
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
24
Штайнер
8
Кастро
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Кастро
10
Барнетта
3
Кадлец
3
Кадлец
10
Барнетта
8
Кроос
8
Бендер
8
Бендер
8
Кроос
Остались в запасе
Ганновер-96
Байер
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Ганновер-96 - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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