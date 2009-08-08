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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 08 августа 2009
Герта
08.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
82'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
Замена
К. Рауш
️️️️
Я. Кшинувек
Замена
М. Шмидебах
️️️️
И. Штайнер
Желтая карточка
П. Дардаи
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 1:0!
Г. Качар
Замена
В. Домовчийски
️️️️
А. Вихнярек
Замена
П. Дардаи
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
А. Брюггинк
Желтая карточка
П. Эберт
Замена
П. Эберт
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Раффаэл
Желтая карточка
С. Черундоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
0
Леннарт Хартманн
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
5
фон Берген
39
Пейчинович
3
Фридрих
26
Пищек
2
Штайн
8
Нику
20
Качар
16
Сисеро
18
Вихнярек
11
Раффаэл
4-2-2-2
0
Энке
6
Черундоло
5
Хагги
19
Шульц
15
Джакпа
17
Брюггинк
5
Балич
0
Кшинувек
10
Розенталь
24
Штайнер
18
Форсселл
26
Пищек
20
Эберт
20
Эберт
26
Пищек
8
Нику
8
Дардаи
8
Дардаи
8
Нику
18
Вихнярек
19
Домовчийски
19
Домовчийски
18
Вихнярек
0
Кшинувек
34
Рауш
34
Рауш
0
Кшинувек
24
Штайнер
24
Шмидебах
24
Шмидебах
24
Штайнер
10
Розенталь
9
Ханке
9
Ханке
10
Розенталь
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Герта - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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