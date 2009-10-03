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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 03 октября 2009
Ганновер-96
03.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
5 : 2
Завершен
Фрайбург
7'
С. Шахед
10'
А. Брюггинк
45'
К. Хагги
85'
Д. Я Конан
90'
С. Пинту
35'
И. Банович
82'
Ю. Шустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
Замена
Я. Кшинувек
️️️️
А. Брюггинк
ГОЛ! 5:2!
С. Пинту
Желтая карточка
Т. Бекманн
Замена
В. Рама
️️️️
С. Шахед
ГОЛ! 4:2!
Д. Я Конан
ГОЛ! 3:2!
Ю. Шустер
Замена
А. Глокнер
️️️️
Ч. Ду Ри
Желтая карточка
М. Идриссу
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Й. Флум
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 3:1!
К. Хагги
ГОЛ! 2:1!
И. Банович
ГОЛ! 2:0!
А. Брюггинк
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Шахед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-2-1-1
25
Фромловиц
23
Шахед
19
Шульц
5
Хагги
15
Джакпа
6
Черундоло
5
Балич
17
Брюггинк
10
Розенталь
11
Конан
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
5
Бучер
11
Крмас
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
23
Флум
16
Макиади
0
Идриссу
13
Бекманн
23
Шахед
19
Рама
19
Рама
23
Шахед
Штайнер
18
Пинту
18
Пинту
Штайнер
17
Брюггинк
0
Кшинувек
0
Кшинувек
17
Брюггинк
22
Ча Ду Ри
10
Глокнер
10
Глокнер
22
Ча Ду Ри
23
Флум
23
Шустер
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
1
Мортен Йенсен
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
33
Эке Узома
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Мортен Йенсен
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Майк Ханке
ЦФ
Остались в запасе
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
33
Эке Узома
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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