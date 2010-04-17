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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 17 апреля 2010
Бавария
17.04.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
7 : 0
Завершен
Ганновер-96
22'
И. Олич
30'
А. Роббен
44'
Т. Мюллер
49'
И. Олич
50'
А. Роббен
62'
Т. Мюллер
90+1'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
ГОЛ! 7:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Праньич
+1
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 6:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
И. Олич
Замена
К. Рауш
️️️️
К. Джакпа
ГОЛ! 5:0!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Лам
ГОЛ! 4:0!
И. Олич
Замена
С. Шахед
️️️️
И. Штайнер
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
Желтая карточка
К. Джакпа
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
М. ван Боммел
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
Д. Контенто
20'
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
М. ван Боммел
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
(К)
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
15
Констант Джакпа
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
АП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
26
Контенто
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
4-1-2-1-2
25
Фромловиц
6
Черундоло
5
Хагги
5
Эггиманн
19
Шульц
5
Балич
18
Пинту
15
Джакпа
24
Шмидебах
11
Конан
24
Штайнер
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
24
Штайнер
23
Шахед
23
Шахед
24
Штайнер
15
Джакпа
34
Рауш
34
Рауш
15
Джакпа
19
Шульц
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
19
Шульц
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:25 (прямая)
Новости команд
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Бавария
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