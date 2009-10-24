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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 24 октября 2009
Ганновер-96
24.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
31'
Д. Я Конан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
Желтая карточка
Й. Леманн
Желтая карточка
С. Шахед
Замена
️️️️
А. Брюггинк
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Д. Я Конан
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
Р. Осорио
Замена
С. Пинту
️️️️
И. Штайнер
Желтая карточка
И. Штайнер
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Элсон
Желтая карточка
Д. Я Конан
Желтая карточка
С. Таски
Желтая карточка
А. Глеб
Замена
Ч. Марика
️️️️
З. Кузманович
Замена
С. Руди
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
Элсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Я Конан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
7
Элсон
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
10
Хендрик Ханэ
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Тимо Гебхарт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-3-1-2
25
Фромловиц
23
Шахед
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
5
Балич
17
Брюггинк
10
Розенталь
11
Конан
24
Штайнер
4-5-1
13
Леманн
3
Осорио
35
Таски
15
Дельпьер
15
Бока
0
Хитцльшпергер
8
Кузманович
11
Глеб
7
Элсон
28
Треш
20
Шибер
11
Конан
5
Эггиманн
5
Эггиманн
11
Конан
24
Штайнер
18
Пинту
18
Пинту
24
Штайнер
11
Глеб
13
Руди
13
Руди
11
Глеб
7
Элсон
10
Гебхарт
10
Гебхарт
7
Элсон
8
Кузманович
19
Марика
19
Марика
8
Кузманович
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
10
Хендрик Ханэ
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
1
Мортен Йенсен
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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