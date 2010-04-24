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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 24 апреля 2010
Байер
24.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
25'
Ш. Кисслинг
64'
Б. Каплан
88'
Ш. Кисслинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
Замена
Т. Здебель
️️️️
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
А. Брюггинк
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ш. Кисслинг
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Черундоло
Замена
Т. Пецос
️️️️
Б. Каплан
Замена
И. Штайнер
️️️️
С. Шахед
ГОЛ! 2:0!
Б. Каплан
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Л. Бендер
Замена
В. Рама
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
С. Хююпя
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-2-2
13
Гифер
4
Хююпя
2
Фридрих
7
Райнарц
3
Кадлец
8
Бендер
8
Кроос
23
Видаль
9
Дердийок
11
Кисслинг
3-2-4-1
25
Фромловиц
19
Шульц
5
Хагги
5
Эггиманн
6
Черундоло
23
Шахед
17
Брюггинк
24
Шмидебах
18
Пинту
5
Балич
9
Ханке
8
Бендер
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Бендер
11
Кисслинг
18
Здебель
18
Здебель
11
Кисслинг
21
Каплан
6
Пецос
6
Пецос
21
Каплан
18
Пинту
19
Рама
19
Рама
18
Пинту
23
Шахед
24
Штайнер
24
Штайнер
23
Шахед
6
Черундоло
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
6
Черундоло
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
22
Бенедикт Фернандес
ВР
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Байер - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Бай-Арена
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