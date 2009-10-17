Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 17 октября 2009
Айнтрахт
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
24'
Н. Либеропулос
74'
А. Майер
68'
И. Штайнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
Желтая карточка
Н. Либеропулос
Замена
С. Юнг
️️️️
М. Штайнхофер
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Кайо
Замена
Я. Кшинувек
️️️️
К. Джакпа
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
Замена
И. Аманатидис
️️️️
М. Фенин
ГОЛ! 1:1!
И. Штайнер
Замена
С. Пинту
️️️️
С. Шахед
Желтая карточка
М. Эггиманн
Желтая карточка
Д. Я Конан
ГОЛ! 1:0!
Н. Либеропулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
30
Кайо
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
10
Хендрик Ханэ
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
5
Франц
14
Крис
17
Штайнхофер
8
Байрамович
14
Майер
30
Кайо
2
Окс
20
Фенин
33
Либеропулос
3-2-2-1-2
25
Фромловиц
23
Шахед
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
15
Джакпа
17
Брюггинк
5
Балич
10
Розенталь
11
Конан
24
Штайнер
17
Штайнхофер
2
Юнг
2
Юнг
17
Штайнхофер
30
Кайо
18
Кёлер
18
Кёлер
30
Кайо
20
Фенин
18
Аманатидис
18
Аманатидис
20
Фенин
23
Шахед
18
Пинту
18
Пинту
23
Шахед
15
Джакпа
0
Кшинувек
0
Кшинувек
15
Джакпа
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Остались в запасе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Ганновер-96
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+