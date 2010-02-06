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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ганновер-96
Хоффенхайм - Ганновер-96: обзор матча 06 февраля 2010
Хоффенхайм
06.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
35'
К. Эдуардо
40'
С. Салихович (П)
57'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ганновер-96
Желтая карточка
С. Шахед
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
П. Нильссон
️️️️
М. Комппер
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. Андреасен
Замена
И. Ворса
️️️️
А. Бек
Желтая карточка
Л. Андреасен
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 2:1!
А. Коне
Замена
С. Пинту
️️️️
Я. Розенталь
Замена
Р. Гасеми-Нобахт
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
К. Хагги
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Салихович
ГОЛ! 1:0!
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
7
Элсон
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
2
Леон Андреасен
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
68
Алтын Лала
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
17
Рубик Гасеми-Нобахт
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
4-3-1-2
25
Фромловиц
23
Шахед
5
Хагги
19
Шульц
5
Эггиманн
2
Андреасен
7
Элсон
34
Рауш
10
Розенталь
2
Коне
24
Штайнер
5
Комппер
4
Нильссон
4
Нильссон
5
Комппер
32
Бек
25
Ворса
25
Ворса
32
Бек
7
Обаси Огбуке
7
Вукчевич
7
Вукчевич
7
Обаси Огбуке
34
Рауш
17
Гасеми-Нобахт
17
Гасеми-Нобахт
34
Рауш
10
Розенталь
18
Пинту
18
Пинту
10
Розенталь
2
Андреасен
9
Ханке
9
Ханке
2
Андреасен
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ганновер-96
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
19
Вальдет Рама
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
68
Алтын Лала
ОП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
0
Уве Господарек
ВР
68
Алтын Лала
ОП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Хоффенхайм - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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