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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 15 августа 2009
Ганновер-96
15.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
56'
И. Штайнер (П)
53'
А. Бансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
Замена
К. Рауш
️️️️
Д. Я Конан
Замена
С. Зиццо
️️️️
Я. Кшинувек
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Э. Сото
Желтая карточка
Х. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Штайнер
ГОЛ! 0:1!
А. Бансе
Замена
Д. Гункель
️️️️
М. Пекович
Замена
А. Бансе
️️️️
Т. Хогланд
Замена
В. Рама
️️️️
М. Форсселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
13
Милорад Пекович
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
10
Хендрик Ханэ
ЦП
15
Салваторе Зиццо
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
3-3-1-3
0
Энке
15
Джакпа
5
Хагги
19
Шульц
24
Шмидебах
5
Балич
17
Брюггинк
0
Кшинувек
11
Конан
18
Форсселл
24
Штайнер
3-3-4
33
Мюллер
35
ван дер Хейден
26
Бунгерт
4
Новески
16
Хеллер
13
Пекович
2
Хогланд
23
Иваншиц
20
Шюррле
14
Кархан
19
Сото
18
Форсселл
19
Рама
19
Рама
18
Форсселл
11
Конан
34
Рауш
34
Рауш
11
Конан
0
Кшинувек
15
Зиццо
15
Зиццо
0
Кшинувек
13
Пекович
27
Гункель
27
Гункель
13
Пекович
23
Иваншиц
8
Хика
8
Хика
23
Иваншиц
2
Хогланд
30
Бансе
30
Бансе
2
Хогланд
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
10
Хендрик Ханэ
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
Остались в запасе
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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