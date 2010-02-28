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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 28 февраля 2010
Ганновер-96
28.02.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
78'
З. Мисимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Замена
М. Хасебе
️️️️
С. Ритер
Замена
А. Брюггинк
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
З. Мисимович
ГОЛ! 0:1!
З. Мисимович
Желтая карточка
Графите
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Замена
М. Ханке
️️️️
И. Штайнер
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
А. Барцальи
Желтая карточка
К. Хагги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
7
Элсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-1-3-2
25
Фромловиц
15
Джакпа
5
Хагги
4
Дюрица
19
Шульц
68
Лала
24
Шмидебах
18
Пинту
7
Элсон
24
Штайнер
2
Коне
3-3-1-1-2
1
Хитц
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
18
Пинту
17
Брюггинк
17
Брюггинк
18
Пинту
24
Штайнер
9
Ханке
9
Ханке
24
Штайнер
27
Ритер
20
Хасебе
20
Хасебе
27
Ритер
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
19
Вальдет Рама
ЦФ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
41
Хенрик Эрнст
ЦП
1
Мортен Йенсен
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
15
Карим Зиани
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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