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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Хоффенхайм
Ганновер-96 - Хоффенхайм: обзор матча 29 августа 2009
Ганновер-96
29.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
40'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Хоффенхайм
Замена
Я. Кшинувек
️️️️
А. Брюггинк
Замена
М. Эггиманн
️️️️
К. Рауш
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
Д. Ба
Замена
Я. Линднер
️️️️
В. Рама
Желтая карточка
В. Ибишевич
Замена
И. Ворса
️️️️
Л. Густаво
Замена
Д. Ба
️️️️
К. Айхнер
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
0
Роберт Энке
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Иржи Штайнер
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софьен Шахед
ПЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
0
Яцек Кшинувек
АП
0
Ярослав Линднер
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-3-3
0
Энке
15
Джакпа
19
Шульц
5
Хагги
6
Черундоло
34
Рауш
5
Балич
17
Брюггинк
11
Конан
24
Штайнер
19
Рама
3-3-2-2
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
4
Айхнер
23
Салихович
22
Эдуардо
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
19
Рама
0
Линднер
0
Линднер
19
Рама
34
Рауш
5
Эггиманн
5
Эггиманн
34
Рауш
17
Брюггинк
0
Кшинувек
0
Кшинувек
17
Брюггинк
14
Густаво
25
Ворса
25
Ворса
14
Густаво
11
Ибишевич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
11
Ибишевич
4
Айхнер
19
Ба
19
Ба
4
Айхнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Хоффенхайм
25
Флориан Фромловиц
ВР
23
Софьен Шахед
ПЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
23
Софьен Шахед
ПЗ
15
Салваторе Зиццо
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Ганновер-96 - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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