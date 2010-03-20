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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 20 марта 2010
Штутгарт
20.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
36'
Ч. Марика
54'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
Замена
Какау
️️️️
Ч. Марика
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
С. Черундоло
ГОЛ! 2:0!
Ч. Марика
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
Х. Булахруз
️️️️
С. Челоцци
Замена
С. Черундоло
️️️️
М. Шмидебах
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Джакпа
ГОЛ! 1:0!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Ханно Балич
ЦП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
15
Дельпьер
5
Нидермайер
22
Челоцци
8
Кузманович
28
Хедира
11
Глеб
10
Гебхарт
88
Погребняк
19
Марика
4-4-2
25
Фромловиц
4
Дюрица
5
Хагги
19
Шульц
15
Джакпа
17
Брюггинк
18
Пинту
24
Шмидебах
2
Андреасен
11
Конан
2
Коне
22
Челоцци
23
Булахруз
23
Булахруз
22
Челоцци
10
Гебхарт
13
Руди
13
Руди
10
Гебхарт
19
Марика
18
Какау
18
Какау
19
Марика
24
Шмидебах
6
Черундоло
6
Черундоло
24
Шмидебах
15
Джакпа
5
Балич
5
Балич
15
Джакпа
2
Коне
9
Ханке
9
Ханке
2
Коне
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
33
Александер Штольц
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
МХПАрена
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