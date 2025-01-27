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Франция. Лига 2
Команды
Клермон
Максимилиано Кофрие
Новости
€ 700 тыс
Максимилиано Кофрие - новости
Клермон
16 февраля 1997 (29)
#5 | Защитник
189 см
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
2025.01.27 22:09
2
Фото
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
«Клермон» с Николсоном и Кофрие вылетел из Лиги 1
2024.05.04 20:39
Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)
2024.04.07 00:05
2
Лига 1. «Клермон» с Кофрие удержал ничью с «ПСЖ» (0:0)
2023.09.30 19:59
Бонгонда назвал экс-игрока «Спартака», посоветовавшего ему перебраться в Россию
2023.08.25 15:52
2
«Клермон» объявил о подписании экс-спартаковца Кофрие
2023.07.05 17:12
Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»
2023.06.28 00:46
5
«Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России
2023.06.27 18:59
3
«Спартак» продал Кофрие на 1 миллион дороже, чем купил
2023.06.27 15:22
3
«Клермон» выкупил Кофрие у «Спартака»
2023.06.27 14:45
1
«Клермон» готов купить игрока «Спартака» за рекордную сумму
2023.05.22 15:48
4
Блоги
Трансферные планы «Спартака»: бюджет больше, Эшуорт разделяет стратегию Каттани
2023.05.20 10:19
Зарема хочет увидеть экс-защитника «Спартака» в связке с Жиго в «Марселе»
2023.05.19 18:09
2
В «Спартаке» ответили, хотят ли Крал и Кофрие возвращаться в команду
2023.04.15 21:56
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
2023.04.12 12:14
«Спартак» определился с будущим Крала и Кофрие: они находятся в арендах
2023.03.31 10:35
5
Зарема: «Будь Кофрие на кубковом матче с «Зенитом», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»
2023.02.16 12:33
7
Стало известно, за сколько «Клермон» сможет выкупить Кофрие у «Спартака»
2023.02.08 16:55
4
Зарема надеется, что защитник «Спартака» будет играть за сборную Бельгии при Тедеско
2023.01.31 21:50
6
Бушманов: «Удивляет, что Кофрие вышел в «Клермоне» на такой уровень»
2023.01.22 12:47
15
Агент Кофрие ответил, может ли бельгиец зимой вернуться в «Спартак»
2022.12.27 18:35
Джикия отреагировал на уход Кофрие из «Спартака»
2022.08.30 22:20
1
Ледяхов: «Кофрие не соответствует уровню не только «Спартака», а РПЛ вообще. Ушел и ушел»
2022.08.30 11:13
1
Кофрие объяснил свой уход из «Спартака»
2022.08.29 20:58
11
«Спартак» объявил о переходе Кофрие в «Клермон»
2022.08.29 19:47
4
Кофрие согласился на двукратное снижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Клермон»
2022.08.29 16:52
4
Агент Кофрие подтвердил переход защитника «Спартака» в «Клермон» и раскрыл условия сделки
2022.08.29 14:03
3
Кофрие перейдет из «Спартака» в «Клермон»
2022.08.29 00:20
5
В «Маккаби» отреагировали на новость об интересе к Кофрие
2022.08.28 14:16
1
2
3
4
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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