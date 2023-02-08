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    Стало известно, за сколько «Клермон» сможет выкупить Кофрие у «Спартака»

    «Клермон» сможет выкупить у «Спартака» арендованного защитника Максимилиано Кофрие.

    По информации Metaratings, у французского клуба есть необязательная опция выкупа футболиста за 4 миллиона евро.

    «Клермон» заинтересован в сохранении Кофрие, но это будет непросто при ограниченном финансовом бюджете. Сам Кофрие хочет продолжить карьеру в клубе из топ-5 европейских лиг.

    • Права на футболиста принадлежат «Спартаку».
    • В составе московской команды Кофрие сделал 1 ассист в 26 матчах.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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    Источник: Metaratings

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