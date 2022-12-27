Агент Кофрие ответил, может ли бельгиец зимой вернуться в «Спартак»

Давид Ласарацина, агент защитника Максимилиано Кофрие, высказался о будущем игрока.

В августе «Клермон» арендовал бельгийца с опцией выкупа.

Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

В составе московской команды Кофрие сделал 1 ассист в 26 матчах.

«Будущее Кофрие прояснится следующим летом. Максимилиано в аренде до конца июня 2023 года, так что этой зимой он не вернется в «Спартак». Посмотрим, что будет дальше», – заявил агент.

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