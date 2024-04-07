Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)

«ПСЖ» в 28-м туре Лиги 1 сыграл вничью с «Клермоном». Хозяев спас гол Гонсалу Рамуша на 85-й минуте.
Килиан Мбаппе у «ПСЖ» вышел на замену на 67-й минуте. Он сделал голевой пас.
У «Клермона» весь матч провел бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие. На 63-й минуте у команды вышел арендованный у москвичей форвард Шамар Николсон.
«ПСЖ» лидирует с 13-очковым отрывом. «Клермон» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.
Франция. Лига 1. 28-й тур
Голы: 0:1 – Кейта, 32; 1:1 – Рамуш, 85.