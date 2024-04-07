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    • Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)

    Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)

    «ПСЖ» в 28-м туре Лиги 1 сыграл вничью с «Клермоном». Хозяев спас гол Гонсалу Рамуша на 85-й минуте.

    Килиан Мбаппе у «ПСЖ» вышел на замену на 67-й минуте. Он сделал голевой пас.

    У «Клермона» весь матч провел бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие. На 63-й минуте у команды вышел арендованный у москвичей форвард Шамар Николсон.

    «ПСЖ» лидирует с 13-очковым отрывом. «Клермон» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

    Франция. Лига 1. 28-й тур

    ПСЖ – Клермон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кейта, 32; 1:1 – Рамуш, 85.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.04.2024 00:05
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    Комментарии (2)
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    AtticusFinch
    1712475413
    ПСЖ ваще никакой- там по ходу с Барселоной 50 на 50)
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    alefreddy
    1712489557
    зажигают наши однако верните Кофрие
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