Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Клермоном» Кофрие и Николсона (1:1)

«ПСЖ» в 28-м туре Лиги 1 сыграл вничью с «Клермоном». Хозяев спас гол Гонсалу Рамуша на 85-й минуте.

Килиан Мбаппе у «ПСЖ» вышел на замену на 67-й минуте. Он сделал голевой пас.

У «Клермона» весь матч провел бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие. На 63-й минуте у команды вышел арендованный у москвичей форвард Шамар Николсон.

«ПСЖ» лидирует с 13-очковым отрывом. «Клермон» идет последним, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

Франция. Лига 1. 28-й тур

ПСЖ – Клермон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кейта, 32; 1:1 – Рамуш, 85.

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