Зарема надеется, что защитник «Спартака» будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, хочет, чтобы Доменико Тедеско вызывал в сборную Бельгии защитника москвичей Максимилиано Кофрие, который выступает в аренде за «Клермон».

«Буду болеть за сборную Бельгии. Надеюсь, у Кофрие появится шанс.

В Тедеско я не сомневаюсь. Он потрясающий тренер и человек! Надо гордится, что он был частью истории «Спартака», — сказала Зарема.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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