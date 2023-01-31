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    Зарема надеется, что защитник «Спартака» будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, хочет, чтобы Доменико Тедеско вызывал в сборную Бельгии защитника москвичей Максимилиано Кофрие, который выступает в аренде за «Клермон».

    «Буду болеть за сборную Бельгии. Надеюсь, у Кофрие появится шанс.

    В Тедеско я не сомневаюсь. Он потрясающий тренер и человек! Надо гордится, что он был частью истории «Спартака», — сказала Зарема.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 32 секунды назад

      Тедеско сбежал при первой же возможности, чем тут гордиться? А Кофрие всегда показывал валидольную игру, какая ему сборная?...

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      Рейтинг: -43

      diamondfan 3 минуты назад

      Зарема тварь, как была так и остается, шлюха! Только в рот может брать и отсасывать!

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