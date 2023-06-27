«Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России

Появились новые подробности трансфера Максимилиано Кофрие из «Спартака» в «Клермон».
Как и сообщалось ранее, московский клуб заработал на продаже игрока 3,5 миллиона евро.
Стороны согласовали переход бельгийца около двух недель назад, но не объявляли о сделке, ожидая денежного перевода в Россию.
«Спартак» получил обговоренную сумму в начале этой недели.
- Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды с августа 2022-го.
- В составе «Спартака» он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
- Москвичи продали футболиста на 1 миллион евро дороже, чем купили.
Источник: «РБ Спорт»