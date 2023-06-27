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    • «Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России

    «Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России

    Появились новые подробности трансфера Максимилиано Кофрие из «Спартака» в «Клермон».

    Как и сообщалось ранее, московский клуб заработал на продаже игрока 3,5 миллиона евро.

    Стороны согласовали переход бельгийца около двух недель назад, но не объявляли о сделке, ожидая денежного перевода в Россию.

    «Спартак» получил обговоренную сумму в начале этой недели.

    • Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды с августа 2022-го.
    • В составе «Спартака» он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
    • Москвичи продали футболиста на 1 миллион евро дороже, чем купили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14679

      playsh 7 минут назад

      Продали антифризного,однако,не прижился.Поступок верный,хотя и запоздалый.

      0
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      Рейтинг: +23014

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Правильно - осторожность не повредит, а то вороги не дремлют )))

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      Рейтинг: +6410

      rash1959 > Persona_non_Grata 54 минуты назад

      А ворог - это наша ФНС

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