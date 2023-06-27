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  • «Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России

«Спартак» продал Кофрие две недели назад – о сделке не объявляли, чтобы платеж дошел до России

27 июня 2023, 18:59
3

Появились новые подробности трансфера Максимилиано Кофрие из «Спартака» в «Клермон».

Как и сообщалось ранее, московский клуб заработал на продаже игрока 3,5 миллиона евро.

Стороны согласовали переход бельгийца около двух недель назад, но не объявляли о сделке, ожидая денежного перевода в Россию.

«Спартак» получил обговоренную сумму в начале этой недели.

  • Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды с августа 2022-го.
  • В составе «Спартака» он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.
  • Москвичи продали футболиста на 1 миллион евро дороже, чем купили.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Клермон Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1687882236
Правильно - осторожность не повредит, а то вороги не дремлют )))
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Plyash
1687892265
Продали антифризного,однако,не прижился.Поступок верный,хотя и запоздалый.
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