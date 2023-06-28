Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре защитника Максимилиано Кофрие за «Клермон».

«Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.

Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.

Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой. Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.

Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», – сказала Салихова.