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    • Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»

    Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре защитника Максимилиано Кофрие за «Клермон».

    «Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.

    Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.

    Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой. Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.

    Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», – сказала Салихова.

    • Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды с августа 2022-го.
    • «Спартак» продал игрока за 3,5 миллиона евро.
    • В составе «Спартака» он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: Metaratings

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