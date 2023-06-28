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  • Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»

Зарема – о Кофрие: «Это был мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока»

28 июня 2023, 00:46
5

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре защитника Максимилиано Кофрие за «Клермон».

«Рыжий – очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока.

Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.

Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой. Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить.

Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной сборной Бельгии», – сказала Салихова.

  • Кофрие выступал за «Клермон» на правах аренды с августа 2022-го.
  • «Спартак» продал игрока за 3,5 миллиона евро.
  • В составе «Спартака» он провел 26 матчей и сделал 1 ассист.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Клермон Кофрие Максимилиано Салихова Зарема
Комментарии (5)
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Давид59
1687925544
Одним костоломом в РПЛ меньше
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Игривый
1687928563
Ее послушать, так заурядный игрочишка не заиграл, потому что ее ненавидит вся Россия, которую она обокрала! Стыдно за обоих, но в первую очередь за нее!!!
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JIEGEHDA
1687932558
Из-за того что это был мой трансфер гнобили? Честно скажу , многие наверно только сейчас и узнали что это было её рук дело . Хотя теперь понятно , почему такой слабый защитник , что даже истинные фаны Спартака хотели его ухода . А раз во Франции играет типо норм , означает что ? Правильно . Зенит чемпион
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SLADE2019
1687934642
Ну вот и прямые можно сказать ответы на вопросы, которые интересуют каждого болельщика Спартака. Эта женщина оказывается трансферами занималась. Прости Господи. А потом мы думаем, кто того или иного игрока в Спартак притащил? А в то, что его за 3, 5 ляма продали не верю. Ложь, п.....ь и провокация.
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Persona_non_Grata
1687941314
Ну не "вкатился" Кофрие в Спартак - бывает (( Однако вроде как в «Клермоне» показывает не плохую игру. Продали с прибылью и то хорошо !
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