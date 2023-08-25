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  • Бонгонда назвал экс-игрока «Спартака», посоветовавшего ему перебраться в Россию

Бонгонда назвал экс-игрока «Спартака», посоветовавшего ему перебраться в Россию

25 августа 2023, 15:52
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Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда раскрыл обстоятельства своего трансфера в клуб РПЛ.

  • Он перешел из «Кадиса» за 7+3 миллионов евро.
  • Статистика вингера за московскую команду: 7 матчей, 4 гола, 1 ассист.

– Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?

– Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения.

– Откуда?

– Был вариант остаться в Испании, были разговоры про Германию. Речь о сильных командах, но до серьезной стадии переговоров дело не дошло. Еще звали в Эмираты, но для такого я точно еще молод.

– Почему выбрал нас?

– Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал.

И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.

– Но ты сказал, что дал согласие не сразу.

– Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам.

– Кто стал им для тебя?

– Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

– Семья легко поддержала твое решение перейти в «Спартак»?

– Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Кофрие Максимилиано
Комментарии (2)
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Ziklop
1692969030
я же чуял рыжий хороший парень! подогнал спартачам хорошего игрока.
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alefreddy
1692974654
Кофрие сейчас на фоне дырявой обороны был бы лучший.И хорошо подсказал
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