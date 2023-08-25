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    • Бонгонда назвал экс-игрока «Спартака», посоветовавшего ему перебраться в Россию

    Бонгонда назвал экс-игрока «Спартака», посоветовавшего ему перебраться в Россию

    Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда раскрыл обстоятельства своего трансфера в клуб РПЛ.

    • Он перешел из «Кадиса» за 7+3 миллионов евро.
    • Статистика вингера за московскую команду: 7 матчей, 4 гола, 1 ассист.

    – Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?

    – Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения.

    – Откуда?

    – Был вариант остаться в Испании, были разговоры про Германию. Речь о сильных командах, но до серьезной стадии переговоров дело не дошло. Еще звали в Эмираты, но для такого я точно еще молод.

    – Почему выбрал нас?

    – Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал.

    И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.

    – Но ты сказал, что дал согласие не сразу.

    – Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам.

    – Кто стал им для тебя?

    – Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

    – Семья легко поддержала твое решение перейти в «Спартак»?

    – Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3030

      alefreddy 25 минут назад

      Кофрие сейчас на фоне дырявой обороны был бы лучший.И хорошо подсказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3826

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Этот неликвид хорОш в играх с аутсайдерами. Против Зенита он пуговка от парток! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4808

      Ziklop 1 час назад

      я же чуял рыжий хороший парень! подогнал спартачам хорошего игрока.

      0
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