Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Денис Кулаков
Новости
Денис Кулаков - новости
Завершил карьеру
1 мая 1986 (40)
#15 | Защитник
182 см | 76 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
В «Урале» объяснили уход Кулакова: «Ему удобнее иметь украинское гражданство»
2024.06.19 00:26
6
Украинец Кулаков покинул «Урал» после 9 лет в клубе
2024.06.18 19:21
3
Фото
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.30 18:44
УАФ рассмотрит дела пятерых украинских игроков, продолжающих выступать в России
2023.03.07 22:10
2
«Урал» приостановил контракт с Кулаковым. Украинец провел в клубе 6,5 лет
2022.03.07 08:55
Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)
2022.03.01 18:41
Президент «Урала» Иванов: «Не можем заставлять Кулакова и Годзюра играть в такой ситуации»
2022.02.28 16:05
6
МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро
2022.02.23 11:45
22
Фото
«Урал» продлил контракт с 35-летним капитаном Кулаковым
2022.02.02 10:29
1
Фото
Баринов, Уткин, Сергеев и Заболотный – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.12.14 16:03
2
Худяков, Ненахов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Кулаков, Гогличидзе, Гагнидзе выйдут у гостей
2021.12.04 18:25
5
Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей
2021.11.07 13:04
13
Лысцов, Тимофеев, Уткин выйдут в старте «Ахмата» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Адамов сыграют у гостей
2021.10.24 15:40
Иванов, Кротов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Кузьмичев выйдут у гостей
2021.10.03 12:59
3
Кулаков, Железнов, Бикфалви – в старте «Урала» на матч с «Нижним Новгородом»; Кержаков выпустил Нигматуллина, Козлова, Сапету
2021.08.01 16:35
2
Помазун, Кулаков, Колесниченко – в основе «Урала» на матч с «Краснодаром»; Кайо, Черников, Сперцян выйдут у гостей
2021.07.25 16:23
3
«Урал» продлил контракты с Рыковым, Кулаковым и Годзюром
2021.05.20 13:18
Только один россиянин попал в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
2020.12.25 19:15
25
Кулаков: «Обещаю за «Урал», что весной будем добиваться положительного результата»
2020.12.19 17:41
1
Фото
Акинфеев, Влашич и Деспотович – в символической сборной шестого тура РПЛ по версии WhoScored
2020.08.31 21:59
Кулаков, Фидлер, Ильин сыграют против «Спартака» у «Урала»; Тедеско выставил Бакаева, Умярова, Шюррле
2019.11.24 13:01
7
Фото
Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat
2019.07.22 21:40
7
Димитров – о «Локомотиве»: «Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?»
2018.11.26 08:17
8
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Кулаков: «Урал» становится грозой авторитетов»
2018.11.23 23:28
2
Кулаков: «В перерыве игры с «Арсеналом» провели мужской разговор. Это принесло плоды»
2018.09.30 09:04
1
Кулаков: «Победу над «Ахматом» мы вымучили»
2018.08.26 15:22
1
Полузащитник «Урала» Кулаков – единственный полевой игрок, отыгравший все матчи РФПЛ-2017/18 от начала до конца
2018.05.14 12:25
1
Кулаков: «Задача «Урала» – чем выше закончим сезон, тем лучше»
2017.10.16 11:30
1
Кулаков: «В Европе у всех плотный график. Почему мы не можем?»
2017.09.18 11:16
4
1
2
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
76
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+